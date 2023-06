Salvini | assist a De Luca | Favorevole al terzo mandato per tutti i governatori

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 giugno 2023) “Per ilpere sindaci sono a favore, non per Deo Tizio o Caio. Io sono contro i tagli lineari, se uno è bravo e viene scelto dai cittadini e ha fatto due mandati se si vuole ricandidare e i cittadini lo riscelgono perché no”. Lo ha detto il vice premier Matteoa margine del congresso Ugl in corso a Napoli. “Quella roba dei Cinque Stelle due mandati e poi a casa anche no, ma se uno è bravo può farne anche 4, se uno è capra anche uno è troppo – ha aggiunto – sono a favore del fatto che si possano ripresentare, poi Desi ripresenta ai cittadini come Emiliano e Zaia, se lo votano viva la democrazia, però io sonoal fatto che si possano riproporre” L'articolo proviene da Ildenaro.it.