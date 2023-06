Salvamamme inaugura ‘Shop Centre’ più grande d’Europa | sostegno a mille famiglie in difficoltà

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – “Ci sono momenti della vita in cui è facile cadere e non trovare la forza di rialzarsi. Molto ci ha insegnato il periodo dell'emergenza del Covid, molto lacrisi dell'Ucraina. Niente nasce sul senso dell'abbandono e sulla disperazione. Per questorende permanente, affiancandolo ad un intervento alimentare importante, unnegozio di vestiario di qualità e accessori, in nome della positività e della resilienza”. Lo ha detto Grazia Passeri, Presidente diall’zione che si è tenuta oggi del piùe permanente 'Shop Centre' socialedi almenoinaccolte dall’Associazione. Le utenti, invitate su ...