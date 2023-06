Salto con gli sci | Giochi Europei 2023 | Seifriedsberger oro sul trampolino piccolo | Prevc beffata per 3 decimi

(Di martedì 27 giugno 2023) Il programma di gare delcon gli sci aiin Polonia si è aperto ufficialmente quest’oggi con l’assegnazione delle prime medaglie in occasione della competizione individuale femminile sulHS105 di Zakopane. Il titolo inaugurale della manifestazione è andato all’Austria, con Jacquelineche si è imposta a sorpresa al termine di un duello tiratissimo con Nika. La 32enne austriaca, dopo aver firmato il miglior punteggio nella prima serie con mezzo punto di margine sulla rivale, è riuscita a conservare quelvantaggio lasciando sul piatto solo un paio die beffando la giovane slovena classe 2005 per 0.3 punti (262.6 a 262.3). Queste due atlete ...

