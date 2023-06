Salernoir Festival | presentata la IX edizione | tutti gli appuntamenti

(Di martedì 27 giugno 2023) Fedele alla propria identità di luogo di frontiera aperto e inclusivo, quest'annole notti di Barliario, in programma a Salerno da domenica 2 a venerdì 7 luglio, è per gran parte al ...

Fedele alla propria identità di luogo di frontiera aperto e inclusivo, quest'annole notti di Barliario, in programma a Salerno da domenica 2 a venerdì 7 luglio, è per gran parte al femminile e propone stimolanti contaminazioni tra i diversi linguaggi del noir: ...Si terrà lunedì 26 giugno alle 11 nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la Conferenza Stampa di presentazione del programma della IX edizione delle notti di Barliario, prevista dal 2 al 7 luglio. Parteciperanno alla Conferenza Stampa Piera Carlomagno Direttrice artistica del, Rosanna Belladonna Direttrice ...L'anteprima della IX edizione 'le notti di Barliario' con Anna Vera Viva che al Museo Archeologico Provinciale (via S. Benedetto), alle ore 19, presenta il romanzo giallo 'L'artiglio del tempo' edito da Garzanti ...

