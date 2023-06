... da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio fa tappacelebre borgo 'bianco' del Brindisino. Tra i vicoli del centro storicocuore della Valle d'Itria, le eccellenze enogastronomiche locali si ...Scopri tutti gli eventi e leLazio . Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...Dopo i successi della Festa della Rana e dello Stracotto degli anni scorsi, grazie alla ortodossiarispetto della tradizione, abbiamo visto "passare" in Piazza Risorgimento a Belforte (MN) circa ...

Sagre: nel fine settimana tanti appuntamenti di gusto TGCOM

Gli assegni staccati fra marzo e maggio sono 284 e valgono 771.823 euro. Somme con cui l’Ars ha premiato associazioni, enti e confraternite che hanno chiesto alla politica aiuto per sagre, festival, c ...Non mancano però anche manifestazioni di impronta più culturale e giornate in cui la cucina diventa culto e spettacolo. Ecco allora una serie di eventi da non perdere in tutta Italia, nel fine settima ...