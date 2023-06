Sacchi | ‘Tonali? Certe cifre sono irrinunciabili’

(Di martedì 27 giugno 2023) ", per una società come il Milan,irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani,...

Parere illustre a La Gazzetta dello Sport da parte di Arrigoa proposito del mercato del Milan e della recente partenza di Sandro, andato ormai al Newcastle per circa 80 milioni. " Certe cifre, per una società come il Milan, sono irrinunciabili . ...Nel corso di un'intervista rilasciata presso La Gazzetta dello Sport , Arrigoha parlato di Milan e dell'imminente cessione di Sandroal Newcastle , affare che porterà ben 70 milioni di euro nelle casse rossonere. 'Certe cifre sono irrinunciabili per un club come ...Milan,: 'Impossibile non vendere Sandroal Newcastle' Arrigoha commentato a La Gazzetta dello Sport il momento del Milan, soffermandosi in particolar modo sul mercato rossonero ...