Sabaudia RDS Summer Festival | in città una delle sei tappe del tour musicale

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 27 giugno 2023)– Torna a“RDS” in collaborazione con Lux Eventi: undi seidi musica e divertimento in sei località italiane per un totale di dodici concerti gratuiti. Accompagnato da gonfiabili extra large e stand di animazione che dal tardo pomeriggio a tarda notte porteranno divertimento musica e sorprese, sul L'articolo Temporeale Quotidiano.