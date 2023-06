Russia | Putin ai militari dopo attacco Wagner | “Avete fermato una guerra civile”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirha fatto un nuovo discorsol’dell’esercito mercenario delladegli scorsi giorni. Ha tenuto a ringraziare iche sono rimasti fedeli al Cremlino perché hanno “sostanzialmenteuna, agito in modo corretto e coordinato.

Le nuove leggi omofobiche o transfobiche instanno inducendo a ripensare molti pregiudizi qui da noi. E così l'argomento 'se sei omofobo sei come' è diventato un argomento fortissimo. ...Il tema è la, Mosca e. Magari a Bruxelles sapremo qualcosa in più.ha parlato alla nazione spiegando che la rivolta 'sarebbe stata soffocata comunque'. Biden : 'Usa non coinvolti'

Zuppi parte per Mosca in missione di pace. Putin ai soldati: "Avete fermato la guerra civile". - Volodymyr Zelensky, ci sono tutti i motivi per invitare Kiev in Nato - Volodymyr Zelensky, ci sono tutti i motivi per invitare Kiev in Nato RaiNews

Minsk, 27 giu.(Adnkronos) - Il jet privato del leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin è atterrato questa mattina alle 7.40 alla base ..."Avete protetto l'ordine costituzionale, la vita, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini, avete tenuto la nostra patria al sicuro da sconvolgimenti, ...