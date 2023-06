Russia | Putin ai militari | “Avete fermato una guerra civile”

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – "sostanzialmenteuna, agito in modo corretto e coordinato". E' quanto ha detto il leader russo, Vladimir, rivolgendosi al personale militare riunito al Cremlino dopo quanto accaduto nel fine settimana in. L'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ''ammutinati'', ovvero dei mercenari del gruppo Wagner che sabato hanno intrapreso la loro marcia verso la capitale russa per poi fermarsi a 200 chilometri dall'arrivo, ha sottolineato. "Le persone che sono state attratte dalla ribellione hanno visto che l'esercito e il popolo non erano con loro. Il dispiegamento rapido e preciso delle forze dell'ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel ...

leggi anche Tajani: "indebolita ma non siamo in guerra con Mosca" Le teorie cospirazioniste ... Si è detto che il leader dei mercenari eavrebbero lavorato insieme alla marcia su Mosca, "...ha parlato alla nazione spiegando che la rivolta 'sarebbe stata soffocata comunque'. Biden : 'Problemi interni a Mosca, Usa non coinvolti'. Lavrov: 'Speravano nell'ammutinamento e Macron ne ...Ladisi avvale delle milizie private, come la Wagner, per perseguire le sue ambizioni imperiali in diverse regioni del mondo. Tuttavia, queste milizie private possono dimostrare un alto ...

Zelensky: "L'esercito di Kiev avanza in tutte le direzioni". Media: "Prigozhin atterrato a Minsk" - Dmitry Peskov: non sappiamo dove sia Prigozhin. Non ci sono le condizioni per colloqui con l'Ucraina - Dmitry Peskov: non sappiamo dove sia Prigozhin. Non ci son RaiNews

Milano, 27 giu. (LaPresse) - "Avete protetto l'ordine costituzionale, la vita, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini, avete tenuto la nostra patria ...Milano, 27 giu. (LaPresse) - La Guardia nazionale riceverà armi pesanti e carri armati. Lo ha annunciato il capo della Guardia Nazionale Viktor Zolotov, dopo ...