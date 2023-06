Russia | Putin ai militari | “Avete fermato una guerra civile”

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – “sostanzialmenteuna, agito in modo corretto e coordinato”. E’ quanto ha detto il leader russo, Vladimir, rivolgendosi al personale militare riunito al Cremlino dopo quanto accaduto nel fine settimana in. L’esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ”ammutinati”, ovvero dei mercenari del gruppo Wagner che sabato hanno intrapreso la loro marcia verso la capitale russa per poi fermarsi a 200 chilometri dall’arrivo, ha sottolineato. “Le persone che sono state attratte dalla ribellione hanno visto che l’esercito e il popolo non erano con loro. Il dispiegamento rapido e preciso delle forze dell’ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel ...

Questa è la categoria inferiore degli esseri umani nel "libro di". Il Gruppo Wagner in pratica è stato cacciato fuori dalla. E non credo che in futuro altri eserciti privati come Wagner ...... in particolare per la questione - sollecitata con forza da Kiev - del possibile ritorno in patria dei bambini ucraini deportati in: accusa che è costata tra l'altro a Vladimirl'...'La stragrande maggioranza dei combattenti e dei comandanti del gruppo Wagner sono anche patrioti della, devoti al loro popolo e allo Stato', dice, che aggiunge: 'Hanno cercato di usarli ...

Sgomento. Se c'è una parola per descrivere il sentimento con cui la Cina ha osservato la ribellione del Gruppo Wagner in Russia è questa. La dissoluzione dell'Unione sovietica è stato…