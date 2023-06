Russia | Mosca | ' illegale posizione Canberra sul terreno per la nuova ambasciata'

(Di martedì 27 giugno 2023), 27 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hanno definito "illegali" le azioni del governo australiano in relazione alla cessazione dell'affitto dei terreni concessi per la costruzione di unarussa a. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sottolineato che la decisione mostra la "mancanza di rispetto" dinei confronti dello stato di diritto e ha precisato che "con la fine dell'accordo, le autorità australiane si stanno già preparando a prendere in consegna la proprietà della diplomazia russa". "Queste azioni sono disoneste e sono di dubbia legalità", ha affermato la Zakharova attraverso un comunicato del ministero dopo che le autorità australiane hanno tentato di rescindere il contratto per la costruzione di un nuovo ...

...per dire che il pericolo è passato e che gli ammutinati "non sono riusciti a spaccare la": i ... Prigozhin ha spiegato, anche lui dopo 48 ore di silenzio, che la marcia versonon era per "...... afferma Lavrov in un'intervista all'emittente russaToday, aggiungendo che la rivolta di Wagner di questo fine settimana non influirà sui legami dicon 'partner e amici'.L'attacco dell'aviazione contro le colonne della Wagner che sabato scorso marciavano su. Le telecamere dell'autostrada M4 hanno ripreso l'esplosione di una bomba, che ha distrutto uno dei camion dei mercenari. La colonna di fuoco si alza tra i tir che percorrono l'arteria, come in ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il trasferimento dell'equipaggiamento militare pesante dei mercenari è in corso, lo rende noto il ministero della Difesa. Lukashenko: "Eravamo ...