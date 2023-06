(Di martedì 27 giugno 2023) Minsk, 27 giu. (Adnkronos) - ''Non ci sono eroi'' nella rivolta armata guidata dal gruppo Wagner controe risolta anche grazie al ruolo di mediazione svolto dal presidente della Bielo, Alexander. Lo ha detto lui stesso durante una riunione con i vertici delle sue forze armate. ''Ritengo che se larimaniamo sotto le macerie.'', ha affermato. Secondo il presidente della Bielo, quindi, ''in nessun caso dovreste fare di me un eroe, né di me, né di Putin o di Prigozhin''. E questo ''perchéabbiamo perso di vista la situazione e poi abbiamo pensato come poteva essere risolta''. ''Non lo nascondo. E' stato doloroso assistere ...

: 'Pronti a combattere durante la rivolta della Wagner'. Putin ha parlato alla nazione spiegando che la rivolta 'sarebbe stata soffocata comunque'. Biden : 'Usa non coinvolti'...sono successi nel sud della. Non solo per me, molti dei nostri cittadini li hanno presi a cuore perché la Patria è una'', ha dichiarato il presidente della Bielorussia, Alexander. ...... ma non è stato così", ha dichiarato. "Non ci sono eroi in questa storia", ha deplorato. In conclusione, il presidente bielorusso ha detto: "È mia opinione che moriremo tutti se la...

Russia, Lukashenko: "Se Mosca crolla moriremo tutti" Adnkronos

MOSCOW, 27 June (BelTA) – The presidents of Belarus and Russia, Aleksandr Lukashenko and Vladimir Putin, exchange views and coordinate actions literally every day, press secretary of the Russian ...