(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – ''Non ci sono eroi'' nella rivolta armata guidata dal gruppo Wagner controe risolta anche grazie al ruolo di mediazione svolto dal presidente della Bielo, Alexander. Lo ha detto lui stesso durante una riunione con i vertici delle sue forze armate. ''Ritengo che se larimaniamo sotto le macerie.'', ha affermato. Secondo il presidente della Bielo, quindi, ''in nessun caso dovreste fare di me un eroe, né di me, né di Putin o di Prigozhin''. E questo ''perchéabbiamo perso di vista la situazione e poi abbiamo pensato come poteva essere risolta''. ''Non lo nascondo. E' stato doloroso assistere agli eventi che ...

Russia, Lukashenko: "Se Mosca crolla moriremo tutti" Adnkronos

E il presidente bielorusso Lukashenko ha detto di aver ordinato di mettere l'esercito ... militare pesante del gruppo Wagner alle truppe russe.