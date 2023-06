Russia | la diretta – Il cardinale Zuppi al Cremlino per 2 giorni Kiev | “Non ci servono mediatori” Mosca trasferisce all’esercito le armi pesanti della Wagner

(Di martedì 27 giugno 2023) Prigozhin atterrato a Minsk all’indomani del discorso di Putin, che non lo ha mai nominato (leggi). Archiviato il procedimento per la rivolta armata. Intanto Orban dice che “Putin non è un criminale di guerra” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Putin lo ha fatto in grande stile, con un inatteso discorso intelevisiva. Vladimir Putin ... "Combattete per lao andate in Bielorussia". "Oggi voi combattenti e comandanti della ...27 giu 11:20 Lukashenko: se crolla lamoriremo tutti 'È mia opinione che moriremo tutti se lacrollerà e saremo sepolti nelle rovine'. Lo ha detto il presidente bielorusso, Alexander ...'L'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ammutinati', ha detto il presidente russo. Il Cremlino comunica anche che è stato archiviato il procedimento per ribellione ...

Russia, la diretta - Mosca trasferisce all'esercito le armi pesanti della Wagner. Putin: "Popolo e militari non erano dalla ... Il Fatto Quotidiano

Addestrati dalle forze speciali russe e usati da Mosca per combattere guerre per procura, si sono entrambi ribellati. Il comandante ceceno dopo ...