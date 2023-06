Russia | il golpe sventato secondo Lukashenko | «Dissi a Prigozhin che sarebbe finito schiacciato come un insetto | e a Putin di non ucciderlo»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) È stato il presidente della BieloAlexandera negoziare la tregua tra il leader del gruppo Wagner Yevgenye il capo del Cremlino Vladimir, utile a scongiurare sabato scorso che la ribellione della milizia contro l’esercito regolare finisse a Mosca in un bagno di sangue. Così almeno vuole la ricostruzione ufficiale veicolata dalle autorità russe e bielorusse. E oggiha dato la sua versione dei fatti di quanto accaduto in quelle concitate ore nelle quale lasembrava sul punto di sprofondare in uno scontro armato fratricida per il potere, se non in una guerra civile. «Ho detto a: possiamo, non è un problema. O al primo tentativo o al. Ma gli ho chiesto di non ...