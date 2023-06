Rugby a 7 femminile | Giochi Europei 2023 | la Gran Bretagna vince e conquista il pass per Parigi 2024

(Di martedì 27 giugno 2023) Si è concluso a Cracovia per il torneo diseven deie per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di. Oggi per il torneosono andate in scena le finali. Ecco come è andata. Finale, dunque, trae Polonia per un biglietto diretto per. E match a senso unico, con l’equilibrio che dura due minuti, prima che Uren sblocchi il risultato per le britanniche. E prima dello scadere arrivano altre due mete, ancora con Uren e poi con Jones per il 19-0 concui si chiude il primo tempo. Non cambia la musica nella ripresa, Polonia incapace di reagire eche dilaga con Lloyd e Wilson-Hardy ...

Le Nazionali disevene maschile azzurre chiudono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto la propria avventura ai Giochi Europei in Cracovia , validi come torneo di qualificazione alle Olimpiadi ......giovani della Nazionale di Federvela e tra i pochi al mondo nel Nacra 17 con timoniere. "... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...: per la nazionale a sette campionati Europei poco fortunati in Polonia.: la lariana Magatti e l'Italia fuori dalle medaglie e addio sogno olimpico Mastica amaro il ...

Rugby femminile: la lariana Magatti e l'Italia fuori dalle medaglie e addio sogno olimpico Prima Como

Si è concluso a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi per il ...Terza giornata a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia vale anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi per il ...