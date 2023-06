Rudi Garcia | “Napoli è una musica che ti fa venire voglia di ballare”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) “Ho buone sensazioni, ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni dello scudetto e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto”. Così il nuovo allenatore del, in un’intervista al canale Youtube ufficiale del club azzurro: “Emozioni al Maradona? So che la tifoseria delpuò incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori. Non vedo l’ora di fare la prima partita in casa. Ilè unagioiosa, entusiasta, che ti fadie fare dei gol”. SportFace.