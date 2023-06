Rovigo | parla la prof colpita dai pallini | «Era ora che rivedessero i voti | ma quei ragazzi non hanno capito Per loro contano solo i follower»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 giugno 2023) «Era ora che si rimettesse mano al voto di condotta». Con questa parole, laessoressa Maria Cristina Finatti ha commentato la decisione del consiglio di classe dell’Istituto Viola Marchesini di abbassare iin condotta – con un 7 e tre 6 – agli studenti che nel novembre scorso le spararonodi gomma, facendosi riprendere per di più con il cellulare, ferendola alla testa e a un occhio. Finatti ha detto al Messaggero di essere «contenta che il ministro dell’Istruzione sia intervenuto», ma «secondo me – continua laessoressa – quegli studenti nonancora. Anche gli altri docenti non miprestato alcuna solidarietà: vedete l’esito di quel consiglio di classe». Il dietrofront sui– che dovrebbe escludere a questo ...