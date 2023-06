Rotolo brownie senza cottura | il dolce ideale per l’estate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 27 giugno 2023) Se isono la tua passione puoi cimentarti nella preparazione di una versione che non ti farà rimpiangere il gusto di quelli originali. Ilroll è unal cacao ripieno di cocco così buono da diventare indimenticabile. Questo, originale e leggero, sarà facilissimo e velocissimo da preparare. Gli ingredienti da utilizzare sono: 125 ml di acqua calda 40 gr di scaglie di cocco 3 cucchiai di cacao in polvere 300 gr di biscotti secchi 100 gr di zucchero a velo 100 gr di zucchero 150 gr di burro Preparazione La prima cosa da fare è quella di inserire i biscotti in una bustina alimentare e schiacciarli con un mattarello fino ad ottenere un composto sabbioso. Dopodiché trasferiamo il risultato in una ciotola e mettiamo da parte il risultato. In seguito nella ciotola dello zucchero versiamo ...