Roma | Tiago Pinto a Londra | lavora sul mercato

- Si decolla e si atterra. Per la seconda volta in pochi giorni lavola a Londra, centro nevralgico del mercato internazionale.Pinto è partito per occuparsi prevalentemente delle cessioni, con la scadenza del 30 giugno alle viste e i conseguenti obblighi ...Stavolta, però, il romanzo di Luigi Pirandello non c'entra nulla, ma più prosaicamente potrebbe essere utile per inquadrare il lavoro che sta portando avantiPinto, general manager della, ...Si tratta di due nomi già accostati allain passato e che vista la retrocessione in Championship delle Foxes potrebbero rappresentare una ghiotta occasione perPinto.

Roma, Tiago Pinto pensa anche al futuro: c'è l'offerta per il giovanissimo Nunziante TUTTO mercato WEB

Del resto la controparte non poteva trattenere i due calciatori, essendo retrocessa dalla Premier League, e sta cercando di strappare le migliori condizioni possibili, compatibilmente con la situazion ...I due giovani giallorossi sono sempre più vicini al trasferimento in neroverde La Roma sta per salutare altri due giocatori. Dopo la cessione di Tahirovic all’Ajax per 8,5 milioni di euro + bonus e qu ...