Roma | “Se hai fame prendi” | l’iniziativa per le famiglie in difficoltà della pizzeria alla Borghesiana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 giugno 2023) “Se hai”. E’ questalanciata da unadisituata nel quartiere, nella zona estCapitale. Un modo per aiutare chi, in questo momento storico così complesso, si ritrova costretto a vivere profondeeconomiche. E non riesce magari ad arrivare a fine mese. Ma in cosa consistelanciata dai proprietari? A fine giornata vengono preparati dei pacchetti contenentipizza che chi vorrà potrà prendere e portare via gratuitamente. Un po’ come avviene da qualche tempo con i tradizionali “pacchetti box” che si possono acquistare con le applicazioni e che permettono da un lato di non sprecare cibo, e dall’altro di acquistare a poco prezzo da parte dei ...