Roma | lo studente che ha usato la schwa per il tema dell’esame di maturità | «È stato un gesto di sfida»

(Di martedì 27 giugno 2023) Unodiha inserito nella prima provadila. Ovvero il simbolo della comunità non binaria. E ha preso 17/20 di voto. Lui si chiama Gabriele Lodetti, è un maturando del liceo Plinio Seniore e dice che hail simbolo delle persone che non si riconoscono nel genere maschile o femminile per rendere più inclusivo il linguaggio. Anche se così ha rischiato che la sua prova fosse invalidata. Lodetti racconta oggi all’edizionena di Repubblica che voleva «dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile. Anche durante una prova importante come l’esame di». Poi precisa: «Sì, èanche undi, ma non ...

Il pioniere di questa rivoluzione linguistica è Gabriele, di un liceo di. Come segnala La Repubblica, l'obiettivo di Gabriele era chiaro: rendere il linguaggio più inclusivo.

