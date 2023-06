Roma-Lido chiusa per lavori | date | orari e bus sostitutivi

(Di martedì 27 giugno 2023) Ostia – Dalle ore 20 di venerdì 30 giugno alle 9 di sabato 1° luglio, il servizio ferroviario della(Metre) verrà sospeso per importantisull’infrastruttura ferroviaria. La Direzione regionale ha riunito un tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutti gli attori (Astral, Cotral, Atac e i due Municipi coinvolti) per definire la programmazione dei servizisu gomma. In particolare: venerdì 30 giugno Il servizio sostitutivo bus sarà attivo dalle ore 20 a fine servizio, con le fermate in tutte le stazioni ferroviarie (da Colombo e Porta San Paolo). Glidi partenza dei bussaranno coincidenti con quelli dei treni. sabato 1° luglio Dalle ore 5.15 alle ore 9 il servizio ferroviario verrà sospeso e sostituito con bus in ...

Sospensione in arrivo per lavori sulla ex Roma Lido, oggi Metromare, tra le giornate di venerdì e sabato. Si tratta, come spiegano dalla Regione Lazio, di interventi “importanti sull’infrastruttura fe ...Roma-Lido, non bastano i guasti, i ritardi, i treni pieni, le poche corse e tutti gli altri disservizi che ogni giorno i pendolari sono costretti a subire. Adesso c’è anche il rischio di non prenderlo ...