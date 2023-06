Roma | l'Hoffenheim chiede informazioni per Solbakken

Commenta per primo Ola Solbakken, dopo appena 6 mesi, potrebbe già lascare la. Come riportato da Il Tempo, sull'esterno norvegese c'è l'interesse dell'che avrebbe già contattato l'entourage del calciatore senza però presentare nessuna offerta ufficiale al club ...Ola Solbakken , dopo appena 6 mesi, potrebbe già lascare la. Come riportato da Lorenzo Pes de Il Tempo , sull'esterno norvegese c'è l'interesse dell'che avrebbe già contattato l'entourage del calciatore senza però presentare nessuna offerta ...2023 - 06 - 27 15:37:20, ufficiale Grillitsch L'ha ufficializzato il ritorno di Grillitsch. Il centrocampista austriaco, cercato anche dae Milan, ha firmato per tre anni. ...

Mercato Roma, contatti tra l’Hoffenheim e l’entourage di Solbakken ForzaRoma.info

L’esterno norvegese potrebbe partire in estate Nella lista dei partenti, in casa Roma, potrebbe esserci anche il nome di Ola Solbakken. Come riportato da un tweet di Lorenzo Pes, l’esterno norvegese, ...Die Saison ist in den meisten Ligen Europas beendet. Die Teams arbeiten am Kader für die kommende Spielzeit. Nau.ch hält Sie über Transfers auf dem Laufenden.