Roma Il frigo va in corto e divampa l’incendio | paura al Portuense | fiamme e fumo | persone bloccate in balcone FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 giugno 2023). Attimi diquesta mattina per i residenti di una palazzina. Un incendio ha interessato il primo piano dello stabile rendendone necessaria la completa evacuazione. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati anche se alcunesono rimaste “” sulin quanto ilsprigionato dal rogo gli ha impedito di lasciare lo stabile. Messe in salvo, tutte le abitazioni sono poi state dichiarate agibili.nella notte ad Anzio, completamente distrutta l’ex Bodeguita: è il secondo incendio in 48 orenell’appartamento e l’intervento dei Vigili del Fuoco L’allarme è scattato poco prima delle 10. A chiamare il 112 è stata una vicina di casa che notando lepropagarsi ...