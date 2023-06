Riva sbarca in Borsa con Ferretti | lo stile italiano conquista gli investitori

(Di martedì 27 giugno 2023) Un marchio senza tempo, sintomo del made in Italy che ammicca da sempre all'estero. Ora i motoscafi sorti sul lago d'Iseo nel lontano 1842 guadagnano una nuova ribalta con la quotazione indiGroup

È qui che prima con i pezzi degli ulivi uccisi dalla Xylella e poi con i rami portati adalle ... per la prima volta questo eventoanche a Taranto con l'obiettivo di promuovere la ......a bordo prima Cecilia Zorzi e Albertoe poi anche Claudia Rossi e Andrea Pendibene. Un evento storico, che insieme a Olimpiadi e Coppa America rappresenta il grande slam della vela,per ...... oltre a vantare un management di alto livello capitanato dall'ad Galassi, conta alcuni dei brand più prestigiosi nel mondo della nautica, come Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama,, CRN e ...

Riva sbarca in Borsa (con Ferretti): lo stile italiano conquista gli ... ilGiornale.it

Un marchio senza tempo, sintomo del made in Italy che ammicca da sempre all'estero. Ora i motoscafi sorti sul lago d'Iseo nel lontano 1842 guadagnano una nuova ribalta con la quotazione in borsa di Fe ...La ventisettenne campana lascia Montecchio, dove ha vestito anche la fascia da capitana, per dare esperienza alla formazione di Bonafede ...