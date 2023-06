Ritorno al futuro | una teoria rivoluzionaria di un fan su TikTok cambia il destino di Marty McFly

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 giugno 2023) Un intrigantepubblicata sugetterebbe una luce completamente diversa suldinella trilogia dial. Si torna a parlare della trilogia dial, da sempre e per sempre nel cuore dei fan, con l'arrivo di unasudiffusa suda una fan.che, se confermata, rivoluzionerebbe la sorte dell'iconico personaggio interpretato da Michael J. Fox. L'utente dinyc museum of illusions ha caricato un breve video in cui teorizza che(Michael J. Fox) muoia effettivamente due volte durante le sue avventure. Le sue ...