Ritorna in presenza The Big Hack | weekend non-stop di creatività | tecnologia e condivisione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 giugno 2023), finalmente, in”The Big”, la grande maratona di programmazione in cui ragazze e ragazzi possono condividere le conoscenze e liberare la propriaper sviluppare applicazioni innovative, capaci di migliorare molti aspetti della nostra vita quotidiana. ”The Big” è promosso dalla Regione Campania e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma attraverso ”Maker Faire Rome – The European Edition” con Sviluppo Campania e in collaborazione con la Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli ”Federico II”. L’athon, alla settima edizione, si svolgerà neldell’1-2 luglio presso la Apple Developer Academy di Napoli, mantenendo la sua dimensione internazionale, e chiamando sviluppatori/trici, maker, ingegneri/e, ...