Rischiamo la recessione | Tajani contro la Bce sui tassi

Con i tassi troppo alti si rischia la". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al congresso della Confsal.Tajani: 'Non condivido la Bce, cosìla' 'Non credo che vada in direzione della crescita continuare ad aumentare i tassi di interesse, soprattutto non condivido gli annunci fatti ...Non è un caso che Bonomi abbia rilevato come "per combattere l'inflazionedi andare ine lo stiamo facendo perché i tedeschi spingono: è questo che non accetto". Una critica ...

Lagarde: «Nuovo rialzo dei tassi a luglio». E Tajani attacca la Bce: «Così rischiamo la recessione» Corriere della Sera

'L'inflazione è ancora troppo alta, il nostro lavoro non è finito'. Secondo la presidente Bce 'l'impatto degli incrementi decisi, pari a 400 punti base,non si è esplicato in pieno'. Il responsabile de ...Il vicepremier: aumentare i tassi d’interesse non favorisce la crescita. La critica a Lagarde per aver annunciato la decisione «con largo anticipo» ...