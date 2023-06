Rigassificatore di Piombino | Giani | “Permesso sulla sicurezza arrivato | si può partire”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente della Regione, e commissario per ildi, Eugenio, ha annunciato: "Ilper ildi(Livorno) del Comitato tecnico regionale c'è, ho convocato proprio stamani (27 giugno 2023) la conferenza dei servizi per fare il puntosituazione, ma ormai dopo questo parere ci sono tutte le condizioni perché, dopo i primi due carichi di Gnl che sono serviti per i test, ilentri in funzione"

E' vero che di qui in poi dovremmo poter contare sulla nave rigassificatrice di. Però per il secondodi Ravenna dovremo attendere l'autunno del 2024 e non dare per scontato ...... dal Governo, Commissario per ildel Nord - Ovest. La struttura galleggiante, ora posizionata di fronte a, sarà spostata, se l'esecutivo darà seguito alle promesse fatte in ...' Sulla collocazione della nave rigassificatrice Snam di, che dopo i primi tre anni in porto, dovrebbe essere trasferita in un'altra località o sull'eventualità di un nuovo impianto off - shore da installare in Liguria, è necessaria una ...

Rigassificatore di Piombino, Giani: “C'è il permesso del Ctr sulla sicurezza dell'impianto” LA NAZIONE

Firenze, 27 giugno 2023 - "Il permesso sulla sicurezza" per il rigassificatore di Piombino (Livorno) del Comitato tecnico regionale "c'è, ho convocato proprio stamani la conferenza dei servizi per far ...Il presidente della Regione, e commissario per il rigassificatore di Piombino, Eugenio Giani, ha annunciato: “Il permesso sulla sicurezza per il rigassificatore di Piombino (Livorno) del ...