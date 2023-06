Rifiuti | Gualtieri | ' disposto a usare poteri commissariali per emergenza'

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Ci sono dei problemi in alcune zone della città per la raccolta" di"perché non ci sono abbastanza mezzi sulle strade". Lo ha detto Roberto, sindaco di Roma, ad Agorà Rai Tre. "Soluzione di questo problema… - ha continuato - si affittino subito i mezzi. Sono arrivati i primi due. Ne arriveranno 40. E a seguire sono disponibile adper superare questa situazione".

' I cittadini di Ostia stanno aspettando almeno uno di due eventi: chefaccia pulire le spiagge , o che almeno la Presidente dell'Assemblea Capitolina convochi un Consiglio straordinario per affrontare la questione, col sindaco presente . Il M5S ha chiesto da ..."L'emergenza, che ormai è la norma a Roma con cassonetti che strabordano e odori nauseabondi, doveva essere la prima cosa da affrontare. Inveceha fatto come Ponzio Pilato, se ne è ...

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Noi adesso affitteremo i mezzi" per la raccolta dei rifiuti "e se serve utilizzerò pure i poteri di commissario" per il Giubileo "per comprarli in tempi più rapidi" di quelli ...