Ric Flair | “La storyline della Bloodline non ha superato Austin vs McMahon”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 giugno 2023) Lache vede come protagonisti Roman Reigns, Paul Heyman e i restanti membrigloriosa famiglia samoana degli Hanoi ha ricevuto lodi da moltissimi nomi dj spicco nel mondo del wrestling, con alcuni che hanno addirittura affermato che si trattamigliorstoria del wrestling. Durante il suo podcast Richa però voluto dire la sua, affermando che a suo parere quest’affermazione non è corretta. “vsè meglio” ” La migliordi sempre èvs. Non c’è dubbio, ha cambiato la direzione del business e ha segnato un’intera generazione. La storia...