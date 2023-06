Retroscena Sanremo | flop Amadeus | scartato un brano record

Leggi su dilei

(Di martedì 27 giugno 2023) La vita del direttore artistico diè tutt’altro che semplice. Negli ultimi anniha collezionatoma, al tempo stesso, anche un bel po’ di critiche. Parlando di scelta dei brani si è detto un po’ tutto e il contrario di tutto, ma ora spunta unche ha del clamoroso. Esclusa una canzone che per molti avrebbe potuto dire la sua in vista della vittoria finale e, quindi, garantire una chance importante all’Eurovision per l’Italia.haBellissima Condurre quattro edizioni del Festival dinon ti salva da un clamoroso. È quanto accaduto ad, che ha ascoltato Bellissima di Annalisa e non ha creduto nel suo potenziale. Legittimo che il direttore artistico voglia dare la propria ...