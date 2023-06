Retroscena Kim | Il Napoli ha provato a trattenere il coreano Offerta monstre del Bayern

(Di martedì 27 giugno 2023) Kim Min-jae, difensore del, nonostante l’di rinnovo del, ilha superato con una cifra incredibile. CALCIOMERCATO. Kim Min-jae, difensore centrale del, è vicino a un trasferimento alMonaco. Nonostante gli sforzi delper trattenerlo, il club tedesco ha superato con un’incredibile, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Kim, che è stato acquistato dalsolo un anno fa per meno di 20 milioni di euro, lascerà il club partenopeo nei primi quindici giorni di luglio per una cifra molto superiore: 50 milioni di euro. Ilha cercato di trattenerlo, ma è impossibile competere con l’proveniente ...

Calciomercato Napoli - Non solo su Osimhen , dalla Domenica Sportiva arrivano notizie importanti anche pere il sostituto in casa Napoli. Ecco quanto riferito dal collega Ciro Venerato: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...De Laurentiis CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIL- Il direttore sportivo voleva lasciare Napoli già l'estate scorsa. E già allora c'... Ha portatoe Kvaratskhelia, ha investito su Raspadori e Simeone vendendo Koulibaly e resistendo ...

Retroscena Kim: offerti rinnovo e adeguamento, ma il Bayern la spunta con ingaggio monstre Tutto Napoli

Il Napoli cerca un sostituto di Kim, l'esperto giornalista sportivo Ciccio Marolda, attraverso Radio Napoli Centrale, ha evidenziato: " Si parla molto di Danso, un difensore centrale che riesce a gioc ...Il difensore del Lens, Kevin Danso, ha rifiutato l’offerta del Napoli. Il retroscena riportato da “Il Roma”. Kim Min-jae è praticamente un giocatore del Bayern Monaco. Ovviamente serve che scatti il p ...