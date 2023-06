Report | Santanchè attesa il 5 luglio in Senato per informativa Meloni | Felice che voglia riferire | governo durerà a lungo

Sarà una casualità, ma non lo è: questo avviene nel pieno di una vigliacca polemica controdopo la puntata sulla ministra. Invece di far dimettere la ministra, si cerca di far ......parlerà in un'informativa al Senato mercoledì 5 luglio alle 15 sulle inchieste sulle sue aziende Ki Group e Visibilia a seguito di quanto pubblicato dalla trasmissione di Rai3. Lo ha ......qualche giorno fa a proposito delle polemiche nate dopo l'inchiesta di. 'Non c'è nessun problema a riferire in Parlamento, è una richiesta legittima. Sono contenta che il ministro...

Report, Santanchè in Senato mercoledì 5 luglio per informativa Adnkronos