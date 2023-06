(Di martedì 27 giugno 2023) Chiederemo in Vigilanza di sapere se chi va in tv a difendere Putin (i personaggi alla Orsini/Travaglio) sono mai statiti da Carta Bianca e dalle altre trasmissioni del servizio pubblico, annuncia Matteo Renzi

... la soglia di sbarramento prevista è del 3% mentre per le coalizioni l'asticella sale fino'8%. ... con il coordinatore provinciale deiDonato D'Ambrosio inserito nella lista dell'Udc. Tutto ...... la soglia di sbarramento prevista è del 3% mentre per le coalizioni l'asticella sale fino'8%. ... con il coordinatore provinciale deiDonato D'Ambrosio inserito nella lista dell'Udc. Tutto ...... la soglia di sbarramento prevista è del 3% mentre per le coalizioni l'asticella sale fino'8%. ... con il coordinatore provinciale deiDonato D'Ambrosio inserito nella lista dell'Udc. Tutto ...

Renziani all'attacco: "Viale Mazzini paga gli ospiti del Fatto" ilGiornale.it

Chiederemo in Vigilanza di sapere se chi va in tv a difendere Putin (i personaggi alla Orsini/Travaglio) sono mai stati pagati da Carta Bianca e dalle altre trasmissioni del servizio pubblico, annunci ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...