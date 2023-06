Reazione a Catena 27 giugno 2023 | i Tre puntini

(Di martedì 27 giugno 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 27. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora una volta campioni i Tre, tre amici appassionati di serie TV che si sono conosciuti online. Andrea, Agnese e Martina, questi i nomi dei componenti della squadra, questa sera non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 63.500 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi di 1.579 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

Nel Preserale su Rai12.989.000 (25%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.877.000 (16.39%).Che Ramzan Kadyrov ha potuto accettare, potendo contare su suoi uomini nelladi comando. ... A Rostov, non va dimenticato, ladella popolazione all'occupazione è stata positiva. Cosa ...Per tutto il periodo della stagione autunnale, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda di, il game show condotto da Marco Liorni. Serena Bortone fuori dal pomeriggio: novità ...

Reazione a Catena, il dettaglio delude il pubblico: cosa è successo in diretta MovieTele.it

A tre giorni dalla fine della rivolta tentata tra venerdì e sabato dal gruppo di mercenari russi Wagner contro l’esercito e il governo russo, ci sono ancora molte cose da chiarire sul futuro del grupp ...Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, lunedì 26 giugno, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anche stase ...