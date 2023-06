Raw 26 06 2023 The last act before Money in the Bank

(Di martedì 27 giugno 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla EnMarket Arena di Savannah, Georgia. Lo show inizia con Dominik Mysterio e Rhea Ripley sul ring. Rhea inizia a parlare di come il pubblico preferisca Cody Rhodes, ma proprio quest’ultimo non si fa attendere e li raggiunge sul ring. Da il benvenuto ai fan presenti. Rhea dice che deve finirla di “bullizzare” Dom dato che è un uomo molto pericoloso. Cody replica dicendo che è solo un ragazzo impaurito e lo invita a dimostrare chi è affrontandolo subito sul ring. Dominik sembra accettare la sfida, ma poi si ferma a bordo ring. Quindi Cody conclude dicendo che ain Theavrà l’occasione di dimostrare di valere anche solo la metà di quello che è suo padre o è solo un burattino di Rhea. Shinsuke Nakamura vs. Ricochet (2,5 / 5) L’opener dello show, lo scontro ...

RAW Report 19-06-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Dopo aver visto numerosi match entrare nella card del prossimo ppv WWE, arriva una nuova sfida titolata per il ppv di Londra ...Cody Rhodes e Damian Priest si sono scontrati in un match uno contro uno a RAW: ecco cosa è successo. L’American Nightmare dovrà affrontare Dominik Mysterio questo sabato in quel di Money in the Bank, ...