Ravenna, travolta da un'onda: morta bimba di 7 anni TGCOM

E' accaduto al Lido di Classe (Ravenna), dove una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata travolta da un'onda mentre faceva il bagno con il proprio papà e cuginetto. La piccola, Isabel Zanichelli, ...La piccola, di Reggio Emilia, stava trascorrendo una giornata al mare con la famiglia La piccola, Isabel Zanichelli, è stata ricoverata in gravi condizioni all' ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo un ...