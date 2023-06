Ravenna | Isabel Zanichelli è morta | la bimba aveva solo 7 anni

(Di martedì 27 giugno 2023) . Domenica 25 giugno era stata travolta da un’onda mentre faceva il bagnodopo essere stata travolta da un’onda improvvisa, mentre faceva il bagno sulla costate. La piccola, appena 7, era con la famiglia su una spiaggia diper trascorrere una domenica di relax, ma mentre era in acqua con il padre e un cuginetto, un’onda li ha travolti. Il mare era agitato, ma non così tanto da far presagire un pericolo. Ad un certo punto, si sono spinti troppo in là e un’onda più impetuosa delle altre li ha trascinati sott’acqua. Il padre e il cuginetto sono subito riemersi, mentre la bambina è rimasta sott’acqua. Subito sono scattati i soccorsi, perché quando la bambina è stata portata a riva, era già in arresto cardiocircolatorio. Una dottoressa e un ...

commenta A Lido di Classe () una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata travolta da un'onda mentre faceva il bagno con il papà e un cuginetto. La piccola,Zanichelli , è stata ricoverata in gravi condizioni ...Non ce l'ha fattaZanichelli, la bambina di 7 anni che ieri era stata ricoverata in gravi condizioni all'...bimba ha ripreso il ritmo cardiaco e dopo un iniziale passaggio all'ospedale di,...Non ce l'ha fattaZanichelli , la bambina di 7 anni che ieri era stata ricoverata in gravi condizioni all'...ha ripreso il ritmo cardiaco e dopo un iniziale passaggio all'ospedale di, è ...

Muore annegata bimba di 7 anni a Ravenna: Isabel Zanichelli era stata spinta al largo dal mare mosso insieme a ilmessaggero.it

La storia della piccola Isabel e il dramma della sua famiglia: ci lascia a soli 7 anni ...Non ce l'ha fatta Isabel Zanichelli, la bambina di 7 anni che ieri era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo un principio di annegamento verificatosi in mattin ...