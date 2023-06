Rapina con…caduta | “beccato” dalla proprietaria di casa | ladro scappa e precipita dal terrazzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 giugno 2023) Ad insospettirla alcuni rumori provenienticucina. Poi, la vista delche si era intrufolato nel suo appartamento. Sentitosi scoperto, il malvivente ha dapprima spinto ladie poi ha cercato di fuggire. Durante la fuga però èto dal. L’allarme è stato fatto scattare dai vicini che, udito il tonfo non ci hanno pensato due volte a chiamare le forze dell’ordine. Roma,finisce in scazzottata: farmacista insegue il, botte da orbi in strada La tentatanell’appartamento I fatti sono avvenuti questa notte ad Ostia, in via delle Azzorre. Come anticipato l’allarme è stato fatto scattare dai vicini intorno alle 23. Ad allarmarmi un tonfo. Il malvivente nella fuga è infatti ...