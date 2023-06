Rambo 3 | Sylvester Stallone corretto sul set da un bambino di nove anni | Il ragazzino deve morire

(Di martedì 27 giugno 2023) In un gustoso retroscena, scopriamo che, dopo aver dimenticato le sue battute,è statodal suo piccolo coprotagonista, ma la sua vendetta non si è fatta attendere. Un nuovo libro su Hollywood offre un gustoso retroscena sulla lavorazione di3 e sulla vendetta chesi sarebbe preso su unditroppo saccente, "condannandolo a morte" (cinematograficamente parlando, ovviamente). The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood's Kings of Carnage di Nick de Semlyen si sofferma sui tentativi (falliti) di umanizzare il personaggio di Johnaggiungendo humor nel terzo capitolo del franchise, ma finendo solo per renderlo più ...

In un gustoso retroscena, scopriamo che, dopo aver dimenticato le sue battute, Sylvester Stallone è stato corretto dal suo piccolo coprotagonista, ma la sua vendetta non si è fatta attendere.