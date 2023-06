Rai2 | da Fagnani a Marcuzzi | conferme e novità per l' autunno

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 giugno 2023) Traprende forma il palinsesto diper la prossima stagione televisiva. In, in prima serata, non mancherà l'appuntamento con Belve di Francesca, diventato ormai un piccolo cult della tv italiana. Il programma di interviste graffianti tornerà in onda martedì 26 settembre, subito dopo il Tg2 Post. Per la prossima edizione l'appalto a Fremantle sarà parziale: gli aspetti tecnici (regia, studio, e operatori) saranno Rai. Per questa ragione, Belve dovrebbe trasferirsi agli studi Fabrizio Frizzi sulla Nomentana. A fine ottobre, come anticipa Davide Maggio, partirà invece Boomerissima. In seguito ai buoni ascolti della prima edizione, lo show nostalgico di Alessiaè stato confermato dalla rete. Una grande soddisfazione per La Pinella che, dopo ...