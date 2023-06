Rai | la Berlinguer piagnucola sui palinsesti | il duello tv con due colleghe la “irrita” E paventa l’addio

(Di martedì 27 giugno 2023) Mancava solo Biancaall’appello: neanche il tempo di annunciare iautunnali di Viale Mazzini, che dalla conduttrice di CartaBianca – dopo Fazio e l’Annunziata, Littizzetto e Gramellini – anche la giornalista di Raitre, secondo indiscrezioni che circolano sul web e sui giornali, starebbe intonando il piagnisteo del martirio mediatico, facendo scattare addirittura l’aut aut all’azienda: «Voglio tutele o lascio la Rai». Biancata” dal sudoku deiLa lunga lista dei detronizzati dal loro presidio della Tv di Stato – e lautamente accolti e remunerati altrove – si allunga di un nome eccellente che, a cda erano ancora in corso, sfoga tutta la sua “zione” per la controprogrammazione in calendario: confermato il “suo” CartaBianca il ...

Rai, Bianca fa la martire: "Voglio tutele o vado via" ilGiornale.it

