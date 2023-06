Rai | dopo Fazio-Annunziata scoppia il caso Berlinguer

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 giugno 2023) Neanche il tempo di dare addio a Fabioe Lucia, oppure di dare il via ai nuovi palinsesti della tv pubblica di questo autunno, che ritornano al centro le polemiche sugli interventi del governo Meloni in Rai. Questa volta, però, non ci sarebbero ragioni di “egemonia culturale” o di “lottizzazione” – come ha ribadito più volte la grancassa della sinistra progressista, sia mediatica che politica – ma di scelta della fascia oraria dei programmi da mandare in onda. A lamentarsi questa volta è Bianca, che con la sua Carta Bianca su Rai3 (il martedì in prima serata) dovrà vedersela con Belve di Francesca Fagnani, contemporaneamente in diretta sul secondo canale Rai. A ciò, da novembre, si andrebbe ad aggiungere anche Alessia Marcuzzi con il suo Boomerissima. E ancora, l’altra spina del fianco sarà Nunzia De ...