Rai | Alessandro Greco ' cancellato' | il suo sostituto a Cook40 è un clamoroso ritorno

(Di martedì 27 giugno 2023) La Rai ha deciso di 'cancellare'e di sostituirlo con un vecchio conduttore: ecco di chi si tratta La Rai è alle prese con una vera e propria rivoluzione dei palinsesti. A causa di essa, a partire da settembre ci saranno grossi cambiamenti. Per ciò che concerne le reti, le trasformazioni sono iniziate con Rai 3 e le dimissioni di Fabio Fazio e Lucia Annunziata rispettivamente da Che Tempo Che Fa e Mezz'Ora in Più. Successivamente, si è passato a Rai 1, dove Flavio Insinna non è stato riconfermato al timone de L'Eredità (che invece finirà nelle mani di Pino Insegno da gennaio). Sempre per Rai 1 anche Serena Bortone verrà sostituita. Al posto del suo talk show Oggi è un altro giorno, assisteremo a La volta buona con protagonista Caterina Balivo. Stamattina, poi, è arrivata la conferma di Daniela Ferolla e Massimiliano Ossini al timone ...