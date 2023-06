“Ragazzi | ma è fantastico” Filippo Bisciglia | la bella notizia arriva dopo Temptation Island

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Nella serata di lunedì 26 giugno Canale 5 ha trasmesso il primo appuntamento di. E poche ore faha ricevuto unamolto importante. C’era grande attesa per il conduttore per scoprire cosa sarebbe accaduto e,la puntata del reality show, gli èta una comunicazione più che positiva. In tanti sono già rimasti soddisfatti del programma, che mette di fronte delle coppie che dovranno cercare di resistere ai tentatori e alle tentatrici. Alla fine del percorso dovranno decidere se sia giusto o meno proseguire il loro rapporto amoroso.è tornato in ondache nel 2022 c’era stato lo stop temporaneo, quindi...