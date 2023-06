Rabiot-Juve | arriva la firma | manca solo l'annuncio sul rinnovo di un anno

Il francese sta per firmare un nuovo contratto con i bianconeri Laaspetta Timothy Weah, trattiene Adriene potrebbe salutare Bremer. Il calciomercato bianconero si accende in entrata e in uscita, mentre la squadra a disposizione dell'allenatore ...Sembra ormai a un passo il rinnovo di contratto di Adrienper una stagione a circa 7 milioni di euro all'anno con la. Una conferma che sembrava molto difficile, considerato che il francese era uno dei pezzi pregiati del calciomercato tra gli ...Latrattiene Adriene potrebbe salutare Bremer. Il calciomercato bianconero si accende in entrata e in uscita, mentre la squadra a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri comincia a ...

Mercato Juventus, c’è il sì del francese Rabiot: ora i bianconeri sperano nell’accoppiata con il Sergente Milinkovic-Savic Virgilio Sport

Il centrocampista vestirà ancora la maglia bianconero: vicino il rinnovo del contratto. Su Instagram il club si sbilancia ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...