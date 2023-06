...far sì che da BergamoNuova escano i soci privati rendendo possibile l'accesso ai finanziamenti pubblici in vista del tanto agognato ampliamento del polo fieristico. La maggioranza delle...... a oggi proprietaria di quasi il 50 per cento delle azioni di BergamoNuova Spa (società proprietaria dell'immobile di via Lunga), ha espresso pubblicamente la volontà di acquisire le...Gli organizzatori hanno riferito che le fiere d'arte sono state in grado di riconquistaredi mercato. Lad'arte pi importante del mondo stata quindi in grado di aumentare ancora una volta ...

Quote fiera, dal Cda Promoberg arriva il via libera alla cessione L'Eco di Bergamo

L'OPERAZIONE. Voto all'unanimità: il pacchetto passerà all'ente camerale. Il presidente Patelli: «L'ampliamento della struttura grande opportunità». Il Cda di Promoberg ha dato lunedì il via libera al ...