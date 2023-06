Quota 41 e flessibilità | cosa cambia con la riforma delle pensioni Parla Durigon

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) L’approccio del governo al temastico è diametralmente opposto a quello a cui siamo stati abituati fino a ora. L’obiettivo dichiarato è quello di introdurre un sistema che favorisca la “in uscita ai lavoratori”. E, per arrivarci, la strada da percorrere è l’introduzione di “41”, ossia 41 anni di contributi versati. La revisione degli assettistici è un terreno scivolosissmo, di grossi scontri. Lo si è visto anche in occasione dell’ultimo confronto tra parti sociali e governo. Il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio, chiarisce un punto: “Ci potranno anche essere divisioni, ma con le parti sociali siamo per lo meno d’accordo su un punto: la necessità di superare la legge Fornero”. Sottosegretario, questo è uno dei cardini del programma di ...